Arsenal - Les insultes de Guendouzi envers Maupay divulguées

En marge de la défaite d'Arsenal (2-1) face à Brighton samedi après-midi, un très vilain geste de Mattéo Guendouzi avait beaucoup fait parler. Le milieu de terrain avait violemment attrapé Neal Maupay (qui venait d'inscrire le but victorieux à la 90+5ème) à la gorge, au moment du coup de sifflet final. Le joueur des Gunners s'en était très bien tiré en échappant à une sanction de la part de la fédération anglaise. En revanche, certains de ses propos virulents à l’encontre de l'ancien attaquant niçois ne sont pas passés inaperçus et ont été rapportés par le Daily Mail.

"Il (Guendouzi) disait aux joueurs de Brighton qu'ils étaient des merdes et que lui et ses coéquipiers gagnaient tellement plus que ce que (les joueurs de Brighton) ne toucheront durant toute leur vie" a indiqué une source qui s'est confiée au journal britannique. L'ancien Lorientais (21 ans) aurait même "déjà fait ça dans d'autres matchs". D'ailleurs, à la fin du match, Maupay (23 ans) avait déclaré auprès de BBC Sport ne pas pouvoir divulguer les "choses horribles" dites par Guendouzi par peur "d'avoir des problèmes."