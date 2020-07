Arsenal - Mattéo Guendouzi est au placard !

Mikel Arteta, échaudé par les écarts de Mattéo Guendouzi, ne le convoque même plus aux entraînements depuis deux semaines et son coup de sang face à Brighton.

Le 20 juin dernier, Mattéo Guendouzi se rendait coupable d'un vilain geste sur Neal Maupay, en prenant au cou son compatriote après s'être invectivé avec lui tout au long du match, perdu par Arsenal à Brighton (2-1). Deux semaines plus tard, le jeune milieu de terrain français (21 ans) n'est toujours pas réapparu sous le maillot des Gunners, qui ne s'en sont pas plus mal sortis sans lui, que ce soit contre Southampton (victoire 0-2), Norwich (victoire 4-0) ou Wolverhampton (victoire 0-2), et même en coupe face à Sheffield (victoire 1-2).

En fait, Guendouzi n'est même plus revenu s'entraîner avec le reste du groupe de Mikel Arteta. Le coach espagnol, qui avait pourtant ouvertement maintenu sa confiance envers l'ancien lorientais après cet incident à Brighton, est lassé de ses incartades répétées et lui demande depuis quinze jours de s'entraîner en aparté, en compagnie d'un préparateur physique, rapportent nos confrères de The Athletic.

Trois poids lourds européens sur les rangs

Vu le contexte, difficile d'imaginer Guendouzi revenir dans les plans de son entraîneur avant la fin de saison, prévue dans trois semaines. Pas sûr, non plus, qu'il démarre la prochaine à Londres. Arrivé il y a deux ans contre environ 8 millions d'euros et à deux ans de la fin de son contrat, l'international Espoirs français (11 sélections) ne sera pas retenu en cas de bonne offre cet été. Les Gunners réclament 40 millions d'euros pour son transfert, mais la situation, couplée à la crise économique, pourraient inciter ses principaux courtisans à négocier ce prix à la baisse. Parmi ceux-ci, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone sont les plus insistants, d'après L'Equipe. A suivre...