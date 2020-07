Arsenal - Mattéo Guendouzi refuse de s'excuser et s'enfonce encore plus !

En refusant de s'excuser pour son attitude, Mattéo Guendouzi continue de creuser un fossé entre Arsenal et lui-même. Résultat, les jours du milieu de terrain à Londres sont comptés...

Écarté du groupe professionnel d'Arsenal après une altercation avec des joueurs de Brighton, Mattéo Guendouzi creuse, petit à petit, un fossé avec ses dirigeants. En effet, le jeune milieu de terrain de 21 ans a été reçu par la direction des Gunners ces derniers jours : de Mikel Arteta, son coach, en passant par Raul Sanllehi (directeur du football), Edu (directeur technique) et Huss Fahmy (financier).

Les dirigeants ont profité de cet entretien pour revenir sur l'accrochage de Brighton, mais pas seulement. En effet, France Football nous apprend que l'ancien de Lorient accumule les mauvais points cette saison, entre les retards à l'entraînement, ou encore un gros clash avec Mikel Arteta à Dubaï lors d'un stage en plein milieu de la saison. Lors de ce voyage aux Emirats Arabes-Unis, l'international tricolore avait eu une vive altercation avec Papastathopoulos à l'entraînement, qui s'était prolongée jusqu'à l'hôtel. Au final, Arteta a voulu réconcilier les deux hommes mais Guendouzi lui a reproché d'être en faveur du Grec.

Au cours de cette réunion, les dirigeants ont donc tout simplement demandé au jeune talent plus de self control, mais aussi des excuses. Chose que le natif de Paris a refusé de faire, tentant d'expliquer son attitude contre Brighton pour défendre son coéquipier Bernd Leno, blessé lors de la rencontre. Guendouzi a aussi recalé les conseils de certains cadres comme David Luiz, qui lui a demandé d'adopter un comportement plus professionnel. Résultat, le Frenchy reste écarté du groupe jusqu'à nouvel ordre et une nouvelle réunion est prévue en fin de saison pour trancher sur son cas. Mais France Football est clair, "à moins d'un changement d'attitude avec des excuses de sa part, il est très peu probable qu'Arsenal retienne Mattéo Guendouzi au sein de son effectif".