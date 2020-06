Arsenal - Mikel Arteta justifie la mise à l'écart de Mesut Özil

Pour le choc entre Manchester City et Arsenal (victoire des Citizens 3-0), une absence de taille a été remarquée côté Gunners : celle de Mesut Özil. L'Allemand, mis à l'écart, ne figurait même pas dans le groupe de l'entraîneur Mikel Arteta. Le technicien espagnol a justifié son choix en expliquant que le milieu de terrain offensif manquait de condition physique.

"Beaucoup de choses lui sont arrivées ces dernières semaines et je dois respecter le timing de chaque joueur. Parfois, ils ont besoin d'un peu de temps" a-t-il d'abord déclaré en conférence de presse. Arteta compte toujours sur son joueur et confie être "le premier à vouloir Mesut (Özil) à son meilleur niveau". Pour l'instant, ce n'est visiblement pas le cas. Il le mettra donc "sur le terrain quand il sera prêt à donner le meilleur de lui même". Il tient néanmoins à souligner qu'Özil a "joué presque tous les matchs" (23 matchs cette saison, 1 but et 2 passes décisives). Un choix courageux de la part du coach quand on sait que le champion du monde 2014, sous contrat avec Arsenal encore un an (jusqu'en juin 2021), représente le plus gros salaire du club (près de 1,5 millions d'euros par mois). Pour son prochain match, le club londonien (9ème) se déplacera sur la pelouse de Brighton (15ème) samedi à 16h00, dans le cadre de la 30ème journée de Premier League.