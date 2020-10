Arsenal - Mikel Arteta se sent coupable pour William Saliba

Acheté l'été dernier et prêté dans la foulée à son club formateur, l'AS Saint-Etienne, William Saliba ne vit pas des débuts rêvés avec Arsenal. En effet, le jeune défenseur de 19 ans, annoncé un temps sur le départ au mois de septembre, n'a finalement pas quitté Londres et ne devrait pas énormément jouer cette saison. Le Français n'est d'ailleurs même pas inscrit dans la liste du club anglais pour la Ligue Europa, une situation que regrette Mikel Arteta.

"Je me sens vraiment mal pour William Saliba. Parce que nous avions assez de défenseurs centraux, nous avons décidé de le laisser hors de l'équipe, ce qui était vraiment douloureux à faire pour moi. Il se sent beaucoup plus à l'aise ici, son anglais s'améliore et il commence à comprendre beaucoup mieux ce que nous faisons", a-t-il déclaré.