Arsenal - Mikel Arteta veut réhabiliter Granit Xhaka

Fraichement nommé entraîneur d'Arsenal, en remplacement d'Unai Emery, Mikel Arteta a déjà une idée en tête : réhabiliter, aux yeux des supporters, Granit Xhaka. Le milieu de terrain suisse, pris en grippe par les fans des Gunners après les mauvais résultats de l'équipe, s'était notamment distingué en jetant le brassard de capitaine et en lâchant des insultes en direction des tribunes.

Mais pour le nouvel entraîneur espagnol, Xhaka est un joueur important à avoir dans son effectif. "Quand j’ai quitté Arsenal pour aller à City en 2016, et que nous cherchions un joueur à ce poste, Xhaka était dans ma liste. Je l’aime beaucoup. J’étais content quand Arsenal l’a recruté parce que je pensais qu’il allait devenir un joueur incroyable. Il a fait de bonnes choses mais aujourd’hui, il est empêtré dans cette situation qui n’a fait que pourrir jusqu’au moment où ça a explosé. Mais j’ai été impressionné par le fait que cette relation (avec les supporters du club) commençait à revenir" explique-t-il. "Les supporters ont été très positifs avec lui. Et lui aussi. Bien entendu, c’est difficile de changer ce qu’il s’est passé, mais nous sommes sur le bon chemin. Je lui ai parlé et je lui ai dit combien je l’aimais et tout ce que j’attendais de lui. Et combien il était important pour l’équipe. Je suis ici pour l’aider, je veux qu’il sente qu’on est derrière lui. Pas juste moi, mais tout le club. Je veux donner de la confiance aux joueurs."