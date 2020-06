Arsenal - Robin van Persie se paie David Luiz

Cible de nombreuses critiques cette saison et surtout depuis sa prestation face à Manchester City, David Luiz a finalement prolongé son contrat avec Arsenal la semaine dernière, en échange d'un bel effort salarial. Le Brésilien, qui a retrouvé son poste en défense face Sheffield (victoire 2-1 des Gunners en FA Cup), n'a pas été épargné du tout par une ancienne gloire du club, Robin van Persie.

"David Luiz, s'il avait 24 ou 25 ans, vous diriez qu'il est potentiellement de classe mondiale. Mais il ne l'est pas. Il a 33 ans" a affirmé l'international néerlandais au micro de BT Sport. "Il a toutes les compétences pour car il est confiant avec le ballon, il peut passer, il peut dribbler. Il peut défendre mais il fait juste trop d'erreurs idiotes, ce qui suffit aux adversaires" a-t-il poursuivi. L'avant-centre, passé également par Manchester United, se permet même de donner quelques conseils aux attaquants de Premier League : "si je jouais contre lui, j'irais vers lui, j'essaierais presque de l'intimider, d'établir un contact physique avec lui, de me déplacer autour et d'essayer de le taquiner un peu parce qu'il est vulnérable". Finalement, il conseille à David Luiz de se consacrer à sa tâche défensive. "Le premier travail que vous avez à faire est de défendre, d'être solide et digne de confiance (...) il doit se concentrer sur son travail".