Arsenal - Saison terminée pour Calum Chambers

Touché au genou et sorti en cours de match contre Chelsea (1-2), le 29 décembre, Calum Chambers (24 ans) souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le défenseur central d'Arsenal (14 matches joués en Premier League, 1 but) est passé sur le billard et sera absent entre six et neuf mois, révèle le club londonien ce jeudi. Sa saison 2019-2020 est d'ores et déjà terminée.

An update on Calum Chambers.



Read our full team news update ahead of the #EmiratesFACup 👇 — Arsenal (@Arsenal) 2 janvier 2020