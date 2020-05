Arsenal - Wenger et sa nostalgie du mythique Highbury

En 2006, Arsenal avait quitté son emblématique et mythique Highbury, inauguré en 1913, pour s'installer dans un Emirates Stadium plus moderne et flambant neuf. Un déménagement, nécessaire pour des raisons économiques, qui a marqué au fer rouge Arsène Wenger, l'ancien entraîneur des Gunners (1996-2018). Dans un entretien accordé à nos confrères de beIN Sports, le technicien alsacien est revenu sur ce déchirement.

"Pour rivaliser avec les autres clubs, nous avons dû construire un nouveau stade. Les règles avaient changé. Nous voulions créer la même chose qu'à Highbury, mais nous avons laissé notre âme à Highbury. Nous n'avons pas retrouvé la même atmosphère. Pour moi, Highbury est lié à l'amour. L'amour pour la période que j'ai vécue, l'attitude exceptionnelle des fans, les matchs exceptionnels auxquels j'ai assisté. C'est une place spéciale dans mon cœur", a-t-il révélé.