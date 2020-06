Arsenal - Wenger ne veut pas être président

Pressenti parmi les candidats à la présidence des Gunners, Arsène Wenger (70 ans) a éteint la rumeur, hier dans l'émission Keys&Greys sur BeIN Sports. L'emblématique entraîneur du club londonien (1996-2018) n'essaiera pas de prendre la succession de Sir Chips Keswick, qui après sept ans de mandat a annoncé le mois dernier son départ.

"Le candidat dit qu’il n’y a pas de candidat", a déclaré le Français en visioconférence avec la chaîne anglaise. Depuis sa fin d'aventure à Arsenal il y a deux ans, Wenger s'est éloigné des pelouses, avant d'occuper la fonction de directeur du développement du football mondial à la FIFA à partir de 2019.

