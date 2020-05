AS Roma - Javier Pastore en dit plus sur son avenir...

Auteur de 13 petits matchs cette saison toutes compétitions confondues (2 passes décisives), Javier Pastore peine toujours à s'imposer du côté de l'AS Roma. L'Argentin de 30 ans, toujours aussi fragile physiquement, reste toutefois ambitieux pour la suite de sa carrière. En effet, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport, l'ancien du PSG a confié avoir un plan d'avenir tout tracé.

"Je voudrais faire les trois ans qu’il me reste à la Roma et après rentrer en Argentine, et aller à Talleres. Je ne me vois jouer dans aucune autre équipe argentine. On m’a proposé quatre ans en Chine, mais ça ne m’intéresse pas. J’aime la compétition, jouer la Ligue des Champions. J’ai eu de vraies belles offres, mais ça ne faisait pas le poids. Pour le moment, je n’ai aucune intention d’aller en Chine" a-t-il déclaré.