ASM - À défaut de gagner, Niko Kovac salue l'état d'esprit pour arracher le nul

Coup d'arrêt pour l'AS Monaco. Après 7 victoires en autant de matchs en 2021, les Monégasques n'ont pu gratter qu'un point face à Lorient (2-2). Et ce point peut être perçu comme une petite victoire tant il a été difficile à récupérer. En effet, les hommes de Niko Kovac sont passés à côté de leur match face à des Lorientais valeureux et plutôt inspirés. Après la rencontre, l'entraîneur de l'ASM a évoqué ce match sans de la part de ses hommes. "On a gagné un point. On n'a pas joué aussi bien que jusqu'à présent. Mais cela fait partie du processus. C'est bien de prendre un point dans ces conditions. Lorient a joué comme ces derniers temps, très compact. De notre côté, on n'a pas montré nos qualités habituelles. Le mix des deux fait ce nul. C'est difficile de savoir pourquoi on n'a pas été aussi bons que récemment. J'avais mis en lumière que Lorient venait de battre Paris et est sur une très bonne dynamique. Il fallait être à 100 % concentré sur ce match. D'autre, part, ce n'est pas facile de jouer à 13 heures, qui n'est pas un horaire de foot. Mais ce n'est pas une excuse. Mais bon, après 7 victoires en L1, un nul peut arriver" a-t-il déclaré.

Toutefois, Kovac a apprécié l'état d'esprit des siens : ne pas abandonner pour récupérer un point. "Ce point est d'ailleurs important. On a mis toutes nos forces pour égaliser. C'est un point qui peut être important en fin de saison. Ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras, c'est ce que je veux. Ce point reflète l'ADN de l'équipe".