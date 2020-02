ASM - Adrien Silva revient sur le début de saison difficile du club

L'AS Monaco a enchaîné vendredi soir une troisième victoire consécutive en Ligue 1 face à Montpellier (1-0). Grâce à elle, l'ASM se retrouve à la cinquième place, à seulement trois points du podium. Il y a encore quelques semaines, ce scénario paraissait improbable puisque les Monégasques stagnaient dans le ventre mou du championnat en raison de mauvais résultats. Sur le plateau du Canal Football Club, Adrien Silva est d'ailleurs revenu sur ce passage. "Malheureusement ce n'était pas la première fois que je passais un moment délicat collectivement. J'ai essayé de transmettre mon expérience aux plus jeunes, mais oui, Monaco essaie de trouver une stabilité et je pense qu'on est sur le bon chemin" a-t-il affirmé.

Malgré cette période difficile, le milieu de terrain a assuré que les joueurs ont toujours regardé vers l'avant et conservé dans un coin des têtes leur seul objectif : le podium. "On a jamais regardé derrière. Notre objectif a toujours été d'améliorer chaque match pour grimper au fur et à mesure. On a pris un peu de retard au début de saison. Le podium un objectif ? Bien sûr."