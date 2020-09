ASM - Aguilar lève le voile sur la méthode Kovac

Hier après-midi, à deux jours d'une affiche sur le terrain de Rennes, Ruben Aguilar, le défenseur latéral droit de l'AS Monaco, a eu les honneurs de la conférence de presse. Le numéro 26 des Rouge-et-Blanc a été interrogé sur sa relation et celle du groupe asémiste avec Niko Kovac, le nouvel entraîneur du club du Rocher. L'occasion pour l'ancien joueur du Montpellier Hérault Sport Club de lever un peu le voile sur les méthodes du technicien croate.

À lire aussi : Kovac persiste et signe, il veut "ramener l'AS Monaco à sa place" !

"Nous avons une relation saine et confiance en lui. Le coach partage énormément avec nous et n'hésite pas à arrêter les entraînements pour nous donner des explications. Il y a de la confiance de lui envers nous et de nous envers lui. Il aime bien mettre en place des objectifs lorsque l'on va faire des matches en opposition réduite ou des petits duels. Par exemple, l'équipe perdante paie le petit-déjeuner le lendemain. Le but de la « carotte » est qu'il y ait de la compétition à chaque fois, pour que l'on donne chaque jour le meilleur à l’entraînement", a révélé le joueur de couloir devant les médias.