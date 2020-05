ASM - Arrêt de la L1 : Adrien Silva soutient la décision des instances

Dans un entretien accordé au quotidien Record, Adrien Silva, le milieu de terrain de l'AS Monaco, est revenu sur la décision prise le 28 avril dernier par la Ligue de Football Professionnel d'acter l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Une décision que le joueur portugais (31 ans, 22 matches joués en Ligue 1, 2 passes décisives) continue de soutenir.

"Il y a des choses plus importantes que l'aspect financier ou notre volonté de jouer. C'est sans aucun doute la meilleure décision prise. (...) Je ne me serais pas senti en condition de jouer. J'aurais eu peur pour moi et les miens", a indiqué l'international lustanien (26 sélections), qui a ensuite évoqué le risque de blessure en cas de reprise précipitée après une période d'inactivité. "Il faut de la patience et du calme pour retrouver le meilleur de sa forme. Sans brûler les étapes, sans courir après le temps perdu, parce que si on va trop vite, les blessures vont venir. Regardez ce qu'il s'est passé en Bundesliga, par exemple", a-t-il conclu.