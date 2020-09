ASM - Avec Lecomte et Fofana à Rennes, le groupe de Monaco

L'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovac, a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs pour l'affiche sur la pelouse du Stade Rennais FC, programmée samedi soir (21 heures, Roazhon Park) dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1. Le technicien croate enregistre le retour de Benjamin Lecomte, remis de son infection au coronavirus, et celui de suspension de Youssouf Fofana. Caio Henrique et Aleksandr Golovin sont toujours indisponibles, blessés. Jean-Eudes Aholou et Pietro Pellegri, notamment, ne sont pas convoqués.

Ligue 1 - 4e Journée

LE GROUPE DE L'AS MONACO

Lecomte, Majecki, Mannone - Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Disasi, Maripán, Sidibé - Diop, Fàbregas, Fofana, Gelson Martins, Matazo, Millot, Tchouaméni, Onyekuru - Ben Yedder, Geubbels, Jovetic, Volland.