ASM - Axel Disasi réagit à sa promotion en tant que vice-capitaine

Axel Disasi, arrivé cet été en Principauté contre 13 millions d'euros, a eu une belle surprise lors du dernier match avant la trêve en héritant du brassard de capitaine, une première pour lui à l'AS Monaco. Le défenseur de 22 ans, auteur de deux buts en 8 matchs de L1, a évoqué cette nomination en tant que vice-capitaine.

"Un matin le coach Niko Kovac est venu me voir et m’a expliqué les choses. J’étais très étonné au début, mais cela m’a rendu fier. Je dirais que j’ai franchi un palier en venant ici à Monaco. L’année dernière j’étais plus jeune, je découvrais la Ligue 1, j’avais moins de responsabilités. Avant j’apprenais auprès de Yunis (Abdelhamid), mais aujourd’hui je suis aux côtés de Ruben et Benoît qui connaissent bien la Ligue 1 et Caio qui la découvre, et je me sens aussi bien. Je suis prêt à faire face et à assumer cette nouvelle responsabilité" a-t-il déclaré.