ASM - Badiashile : "Le coach nous amène une certaine stabilité"

Cinquième au classement, l'AS Monaco réalise un très bon début de saison. Avant d'affronter Lille (3ème) ce dimanche, les coéquipiers de Benoît Badiashile restent sur une série de quatre victoires consécutives. Une preuve que les préceptes du nouveau coach Niko Kovac commencent à payer comme l'explique le défenseur monégasque.

Ligue 1 - 13e Journée

"Nous sommes sur la bonne voie et le coach nous amène une certaine stabilité. Ça a pris du temps pour que cela commence à prendre, mais désormais, ça va mieux. Nous avons nos automatismes et savons ce que l’on doit faire (...) Le championnat est encore long et il faut continuer sur cette dynamique pour espérer quelque chose en fin de saison. Nous sommes certes bien placés, mais il ne faut pas s’enflammer" a tempéré le jeune homme de 19 ans.