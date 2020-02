ASM - Badiashile raconte l'apport de Moreno

A deux jours de la réception de Reims dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le défenseur de l'ASM Benoît Badiashile s'est présenté face à la presse. Le jeune Français s'est notamment exprimé sur l'apport de Robert Moreno, le coach Monégasque intronisé il y a près de deux mois : "Il me donne énormément de conseils, surtout par rapport à la concentration. Il me parle de détails qu'un défenseur doit connaitre. C'est un coach qui parle énormément à ses joueurs. Il m'apporte assurance, confiance et stabilité."

Le joueur de 18 ans est ensuite revenu sur la concurrence à son poste mise en place par l'entraîneur, une concurrence qu'il considère saine et nécessaire : "Le coach fait ses choix le week-end. Kamil Glik et moi les acceptons. Nous sommes à sa disposition et nous faisons ce qu'il nous demande. Il y a de la concurrence comme à chaque poste, c'est ce qui fait du bien au groupe", a-t-il affirmé. "Nous devons tout donner dès que nous avons du temps de jeu pour prouver au coach qu'on mérite notre place."Depuis le début de saison, Badiashile a participé à quinze matchs de Ligue 1.