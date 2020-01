ASM - Bakayoko évoque le départ de Jardim

Après une expérience compliquée du côté de Chelsea qu'il avait rejoint en 2017, Timéoué Bakayoko (25 ans) a été prêté consécutivement au Milan AC puis à l'AS Monaco, où il évolue cette saison. Il s'agit en quelque sorte d'un retour en arrière pour le Français qui avait été sacré champion de France avec le club de la Principauté lors de la saison 2017-2018. Au moment de prendre sa décision de revenir sur le Rocher, le natif de Paris a été influencé par la présence sur le banc monégasque de Leonardo Jardim.

Or, le technicien portugais a été licencié en décembre. Une nouvelle qui a touché le joueur monégasque qui bénéficiait de la confiance de cet entraîneur. "On entendait des bruits de couloir, on en parlait. Je ne dirais jamais quelque chose de mauvais sur lui car il aidé beaucoup de joueurs, moi le premier. J’étais un peu déçu qu’il parte, mais la vie d’un footballeur est ainsi" a-t-il confié dans les colonnes de L'Equipe.