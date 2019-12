ASM - Bakayoko vole au secours de Leonardo Jardim

Tiémoué Bakayoko défend Leonardo Jardim après que le public ait demandé sa démission lors du dernier match contre Lille. Le milieu de terrain, de retour à Monaco cet été, tente de sauver la peau de son coach, avec qui il a remporté un titre de champion de France en 2017.

"Je pense que le public ne devrait pas dire ça parce que nous sommes sur le terrain. On est les premiers fautifs. Le coach a prouvé beaucoup de choses, a fait beaucoup pour ce club et je pense qu'on ne lui a pas rendu sur le terrain. Je trouve ça dommage après je peux les comprendre car la performance était mauvaise. On est derrière le coach, on est les premiers fautifs, on n'en fait pas assez. On en parle entre nous, on est tous avec lui" a-t-il déclaré.