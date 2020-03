ASM - Ben Yedder a bien été en contact avec le Barça

Recruté l'été dernier au FC Séville, Wissam Ben Yedder a retrouvé la Ligue 1 avec l'AS Monaco, trois ans après son départ du Toulouse Football Club. Le choix de l'attaquant français a surpris quelques personnes, notamment en Espagne où sa cote de popularité est relativement élevée. De l'autre côté des Pyrénées, WBY était annoncé dans le viseur du FC Barcelone mais il a pourtant rejoint la Principauté où il brille avec 18 buts inscrits en 26 matchs de championnat.

Cet hiver, alors que le Barça avait perdu Luis Suarez sur blessure, le nom de l'international tricolore est de nouveau apparu en Catalogne mais c'est finalement un autre ancien toulousain qui a rejoint le Barça en la personne de Martin Braithwaite. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Wissam Ben Yedder a confirmé avoir bel et bien été en contact avec le FCB. "Déjà pour commencer, ce sont des choses qui auraient pu se passer bien avant. L’été dernier, par exemple. Ils ont pris des renseignements à mon sujet à plusieurs reprises. Cet hiver, ça aurait pu se faire. Ça ne s’est pas fait, c’est comme ça, c’est que ça ne devait pas se faire" a-t-il confié. "Ça démontre que je fais du bon travail. Je suis resté pro et concentré sur mes performances avec Monaco. Quand le Barça est arrivé, j’ai pris ça comme un plus, comme un bonus."