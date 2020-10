ASM - Ben Yedder demande du temps

L'AS Monaco reçoit ce dimanche à 17 heures les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Alors que le club de la Principauté n'a pas remporté de match depuis la réception de Strasbourg le 27 septembre dernier (3-2), Wissam Ben Yedder reste confiant. L'ancien joueur du FC Séville pense que lui et ses coéquipiers ont juste besoin de temps.

"Il faut que l’on continue de se connaître et de créer de nouveaux automatismes qui nous permettront de faire bien les choses. Le coach est arrivé il y a peu, il ne faut pas l’oublier. Nous devons comprendre tout ce que désire le coach et le style de jeu à appliquer. Ça ne l’a pas fait contre Montpellier et à Lyon, mais on travaille dur pour retrouver la victoire dès dimanche contre Bordeaux.

Nous avons beaucoup de qualités et faisons de bonnes choses. Il faut prendre conscience de nos forces et avoir confiance. Ca allait bien en début de saison, c’est un peu plus compliqué sur les derniers matchs mais c’est à nous de remettre les pendules à l’heure. Je suis sûr que cette équipe a beaucoup de qualités et que nous changerons les choses" affirmé le meilleur buteur des Monégasques.