ASM - Ben Yedder dévoile ses ambitions

Arrivé en provenance du FC Séville lors du précédent mercato estival pour la coquette somme de 40 millions d'euros, Wissam Ben Yedder réalise pour le moment une superbe saison sous les couleurs de l'AS Monaco. Deuxième meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations en 26 matchs de Ligue 1, l'International Français s'est ainsi parfaitement intégré au sein de l'équipe monégasque. Malgré cela, le buteur de 29 ans s'est montré évasif concernant son avenir lors d'un entretien réalisé avec nos confrères de Onze Mondial.

"J’ai de grandes ambitions et de grands objectifs, je me projette en Ligue des Champions. Ma carrière n’est pas encore terminée. Je rêve toujours plus grand. Jouer avec Mbappé et Neymar au PSG ? Aujourd’hui, je suis focus sur ma fin de saison et sur l’objectif du club qui est de retrouver l’Europe", a-t-il répondu à une question sur un éventuel transfert à Paris. "Pour le reste, je te laisse à tes pronostics (rires)."