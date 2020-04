ASM - Ben Yedder encense Fabregas

Arrivé à Monaco l'été dernier après un détour par l'Espagne et le FC Séville durant trois ans (2016-2019), Wissam Ben Yedder a découvert Cesc Fabregas en Principauté. Comme l'attaquant français, le milieu espagnol a évolué durant trois saisons en Liga, du côté du FC Barcelone (2011-2014). Au sujet du buteur tricolore, Fabregas avait déclaré qu'ils avaient une vision similaire du football. Dans un entretien pour Onze Mondial, Ben Yedder s'est dit flatté et a encensé son coéquipier.

"C’est très flatteur venant d’un joueur comme lui. Fabregas a joué dans des plus grands clubs de la planète football. Il a cette capacité à jouer dans les petits espaces, à jouer en remise, à jouer en une touche sans regarder. Il voit vite, il a une bonne vision de jeu, il a une grande expérience du football. Il apporte beaucoup avec ses passes et plus généralement avec sa vision de jeu" a-t-il déclaré.