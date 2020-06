ASM - Benjamin Henrichs a manifesté à Düsseldorf

Benjamin Henrichs (23 ans), le défenseur de l'AS Monaco (13 matches joués en Ligue 1 cette saison), a pris part à une manifestation antiraciste ce samedi, à Düsseldorf. L'international allemand (3 sélections) a défilé avec une pancarte « Stop Racism » en compagnie de sa mère Phyllis et de sa soeur Tabea, dans un rassemblement de près de 20 000 personnes. Cette manifestation a eu lieu pour rendre hommage à George Floyd, un homme noir de 46 ans tué par un policier blanc à la fin du mois de mai à Minneapolis, et pour protester contre les injustices raciales et les violences policières.