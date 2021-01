ASM - Caio Henrique voit un point commun entre Niko Kovac et Diego Simeone

Caio Henrique se révèle, cette saison, à l'AS Monaco ! Arrivé cet été en provenance de Grêmio (D1 Brésilienne), le latéral brésilien s'impose petit à petit sous les ordres de Niko Kovac et réussit enfin en Europe, après une première expérience ratée à l'Atlético. Présent en conférence de presse, l'Auriverde a évoqué un point commun entre les deux techniciens.

"Il y a une chose qui m’a vraiment surprise, ce sont les consignes à la perte du ballon. A l’Atlético, on devait récupérer le ballon le plus haut possible et ici, Niko Kovac essaie de faire la même chose. Il nous dit que si on le récupère plus haut on sera plus proche de la cage adverse, comme nous le disait Simeone. C’est quelque chose qui me frappe lors des entraînements car j’avais vraiment l’habitude de le mettre en place à l’Atlético" a-t-il déclaré.