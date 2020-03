ASM - Cesc Fabregas cherche une occupation car sa femme ne veut plus d'enfant

Après avoir demandé la suspension de la Ligue 1 suite au discours d'Emmanuel Macron, Cesc Fabregas veut désormais respecter les règles de confinement et éviter de sortir trop souvent de son domicile. L'Espagnol de 32 ans a d'ailleurs demandé de l'aide à ses fans, sur Twitter, pour lui conseiller des séries à regarder durant cette pause forcée du championnat. Mais en même temps que cette demande, le joueur de l'ASM en a profité pour tacler sa femme.

"Puisque nous devons rester à la maison pendant un certain temps et que ma femme ne m'autorise pas à avoir un autre enfant (pour l'instant), quelles séries avec au moins 4 saisons recommandez vous les gars ?" tout en mentionnant sa femme sur Twitter.

Since we have to stay at home for some time and my wife doesn’t allow me to have more kids (for now), what series do you guys recommend that have more than 4 seasons at least? @firstLadyD4 😉