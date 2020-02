ASM - Des nouvelles de Willem Geubbels

Arrivé le 1er juillet 2018 en provenance de l'OL pour 20 millions d'euros, Willem Geubbels (18 ans) n'a pas encore montré tout son potentiel sur la Côte d'Azur. En effet, le jeune attaquant enchaîne les énormes pépins physiques et ne compte que deux apparitions avec l'ASM (27 minutes de jeu) en 2018-2019. Toutefois, le natif de Villeurbanne semble enfin débarrassé de ses pépins physiques, comme en témoigne la vidéo postée sur les réseaux sociaux par l'ASM.

Geubbels est visiblement en forme. "On attendait ça depuis longtemps, et maintenant que ça arrive, on est joyeux, on sent qu'on est bon, qu'on est prêt" explique l'attaquant de 18 ans. "On est content pour lui" lâche, de son côté, Benjamin Henrichs. Sur cette vidéo, on découvre l'ancien lyonnais de retour à l'entraînement collectif avec le groupe. De bonne augure pour la deuxième partie de saison monégasque.