ASM - Fabregas donne son opinion sur l'arrivée de Moreno

Durant la première moitié de saison, Cesc Fabregas a quelque peu été laissé sur le côté par Leonardo Jardim (11 apparitions en Ligue 1). Toutefois, la nomination de Robert Moreno à la tête du club monégasque pourrait redistribuer les cartes et ainsi profiter à l'Espagnol de 32 ans. En conférence de presse vendredi avant le match de Coupe de France face à Reims (ce samedi, 15h), le milieu de terrain a jugé l'arrivée de son compatriote.

"Je parle beaucoup avec mes amis qui jouent encore en équipe d'Espagne, tous m'ont dit du bien sur la méthode du coach et sur sa communication qui vise à rendre plus facile l'assimilation des informations. Le coach vient de l'école barcelonaise, que je connais bien. Il a une philosophie, mais c'est aussi un coach qui s'adapte à ses joueurs et aux adversaires. Il explique très bien pourquoi tu fais les choses" a-t-il glissé, visiblement confiant en l'avenir.