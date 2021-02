ASM - Face à Brest, "le but est d'être plus offensif" assure Niko Kovac

L'AS Monaco reçoit le Stade Brestois ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Le club de la Principauté va tenter de prendre les trois points et poursuivre sa série d'invincibilité (10 victoires, 2 nuls) sans trahir ses idées de jeu. Face à une équipe brestoise souvent très joueuse, Niko Kovac compte tout de même bien continuer à proposer un football porter vers l'avant.

"C'est toujours notre ambition de pratiquer un football offensif. On voulait pratiquer cela au Parc des Princes mais on est tombés sur un PSG qui ne nous a pas facilité la tâche, même si on a fait de notre mieux. Face à Brest, 7 mais cela dépend aussi de notre adversaire. On s'attend à un match très compliqué. Il suffit de se référer au match aller (victoire de Brest, 1-0). Brest avait livré une très belle opposition. On l'a vu aussi contre Lyon, le match était très serré lors de la deuxième période" a déclaré le technicien monégasque en conférence de presse.