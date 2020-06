ASM - Gelson Martins sort du silence après la rallonge de sa suspension

Suspendu six mois pour avoir bousculé l'arbitre M.Lesage lors du Nîmes-Monaco du 1er février dernier, Gelson Martins a appris une bien mauvaise nouvelle le 11 mai dernier, en plein confinement. En effet, le comité exécutif de la FFF a prolongé sa suspension pour trois mois et demi supplémentaire, justifiant que "la période allant du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 ne sera pas incluse dans la purge de toute suspension à temps". Forcément, cette rallonge a été très mal vécue par le Portugais... "Je suis père de famille et j'ai honte à l'idée que mes enfants puissent tomber sur les images. J'ai été puni pour ça, assez lourdement. J'ai accepté cette sanction. Mais voir, alors que je devais retrouver les terrains avec mes partenaires, que je ne pourrai peut-être pas le faire ne peut que me rendre triste... Je veux revenir, pour jouer, pour rendre au club la confiance qu'il me donne. Voir qu'on pourrait rallonger ma suspension, ç'a été comme prendre un coup de couteau dans la poitrine" explique Gelson Martins à L'Equipe. "Si j'avais un message au CNOSF ? Ce message sera très simple. Je me suis excusé pour ce que j'ai fait, auprès de l'arbitre, auprès de tout le monde. J'ai été sanctionné, je l'ai accepté et j'ai payé pour ça. C'a été difficile, je suis resté un certain temps sans jouer. Je suis triste, mais j'ai aussi appris de la sanction que j'ai eue. Je peux dire que tout cela ne se reproduira pas".

L'ailier de l'AS Monaco est aussi revenu sur cet incident. Il explique qu'il était, à cette période, dans "un moment difficile", notamment en raison de ses problèmes juridiques avec le Sporting. "Dès la fin du match, je suis allé m'excuser auprès de l'arbitre, je lui ai expliqué que j'étais dans un moment difficile, que j'étais frustré par rapport à certaines choses, mais le mal était fait..." Selon Gelson Martins, les six mois de suspension étaient plus que suffisants. "Je pense que six mois, c'était beaucoup. Mais j'ai compris et je l'ai accepté. Je savais que je resterais plusieurs mois sans jouer. Mais six mois, je me disais que c'était bien suffisant. Après, en revanche, je n'ai pas compris que la sanction soit changée. Passer de six mois à presque dix...(...) Je ne comprends pas parce que la peine avait déjà été prononcée, je serais resté un bon moment sans jouer, et on change ça pour quelque chose qui n'est pas de mon fait. Le Championnat s'est arrêté, mais je n'y suis pour rien. Je ne comprends toujours pas". Réponse dans les prochaines semaines...