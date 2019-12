ASM - Jardim : 'Les critiques ? Je préfère être en première ligne'

L'entraîneur de l'AS Monaco, Leonardo Jardim, préfère subir les critiques plutôt que ses joueurs.

Le technicien portugais a pris la défense de ses joueurs lorsqu'il a été interrogé sur les performances de son effectif avant la réception de Lille ce week-end.

"Sincèrement, après vingt ans de job, je suis une personne qui n'a pas besoin toutes les semaines qu'on me rassure sur mon travail. Le patron m'a demandé de revenir. Je sers le club. On est dans la construction d'une nouvelle équipe. La vie d'un entraîneur, c'est de rester en première ligne. Je préfère que les critiques soient contre moi que contre mes joueurs. Laissons-les faire leur travail et démontrer leurs qualités. Je préfère être la cible" a-t-il déclaré.