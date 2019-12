ASM - Jardim annonce des changements face à Lille

Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi avant de défier Lille en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue ce mardi (21h05), l'entraîneur de l'AS Monaco Leonardo Jardim a laissé entendre qu'il comptait faire tourner pour cette rencontre.

"La priorité est toujours de gagner, de marquer un but de plus que l'adversaire. Une bonne équipe c'est une équipe équilibrée qui attaque et défend bien. C'est ce que l'on recherche. Contre Lille, Nous allons faire tourner pour deux raisons", a-t-il annoncé. "Déjà parce que nous n'avons que deux jours de coupure pour récupérer, mais aussi parce que nous avons d'autres options avec des joueurs qui veulent démontrer leur valeur." Des joueurs tels qu'Augustin et Baldé, peu en vues depuis le début de saison, pourraient notamment débuter le match.