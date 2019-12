ASM - Jean-Kévin Augustin traverse une passe difficile

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Jean-Kévin Augustin, joueur prêté par Leipzig à l’AS Monaco. Déjà peu utilisé en Allemagne (8 buts, 2 passes décisives) par Ralf Rangnick la saison passée, l’ancien parisien (2015-2017) ronge son frein à Monaco où son temps de jeu n’est pas à la hauteur de ses espérances (seulement 8 bouts de matchs en Ligue 1).

Lui qui ne figurait pas dans les plans de Nagelsmann, arrivé cet été à Leipzig, a avoué en conférence de presse vivre un moment difficile malgré son récent but en Coupe de la Ligue (face à Marseille) : "Ces derniers mois, c'est vrai que ça s'est un peu mal passé. Mais c'est encore l'apprentissage pour moi et il n'y a pas de retour en arrière. J'ai acquis de l'expérience et c'est à moi de ne plus refaire les mêmes erreurs que par le passé". Réaliste, le joueur de 22 ans pourrait se voir offrir une nouvelle opportunité de briller ce soir pour la réception de Lille (8e de finale de Coupe de la Ligue).