ASM - Jovetic vise la Ligue Europa

L'attaquant monténégrin, Stevan Jovetic (30 ans, 6 matches joués en championnat cette saison), fixe les objectifs de l'AS Monaco, avant le déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, prévu ce dimanche soir (21 heures, Groupama Stadium), en clôture de la 8ème journée de Ligue 1. Le numéro 10 des Rouge-et-Blanc vise, au minimum, une qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa.

"Je pense que nous pourrions avoir 3-4 points supplémentaires, mais c’est le football. Parfois, en ne jouant pas bien, il est possible de gagner. D’autres fois, c’est l’inverse. L’important, c’est que nous arrivions à jouer dans le but de marquer et de récupérer un maximum de points. Nous avons beaucoup de bons joueurs pour atteindre les places européennes", a estimé le Monténégrin (50 sélections, 24 buts).