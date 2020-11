ASM - Kevin Volland révèle les mots de Niko Kovac à la pause

L'AS Monaco s'est imposée ce vendredi soir face au Paris Saint-Germain au terme d'un match complètement fou (3-2). Menés 2-0 à la pause, les hommes de Niko Kovac n'ont pas tardé à réagir au retour des vestiaires. À la 52ème puis 65ème, Kevin Volland inscrit deux buts et permet aux siens d'égaliser, juste avant que Fàbregas ne vienne offrir la victoire sur pénalty à quelques minutes de la fin du temps réglementaire (84ème). Interrogé par Téléfoot, l'international allemand a révélé le discours de son entraineur à la mi-temps.

"A la pause, le coach nous a dit : "vous avez peur ou quoi ?" Il nous a dit de jouer avec plus de passion, d'activité. C'était la clé en seconde période. (...) En deuxième mi-temps, on a eu plus de possession, on a changé le jeu et le match. Paris a souvent couru après le ballon et c'était important pour notre jeu. Je pense qu'on peut jouer dans ce style là. Il faut que l'on réussisse à faire ça pendant 90 minutes. Je suis vraiment fier de l'équipe aujourd'hui" s'est réjoui l'ancien joueur du Bayer Leverkusen.