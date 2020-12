ASM - Kovac : "Il faut être prudent avec Ben Yedder"

L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille ce samedi après-midi (17 heures) pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du club de la Principauté, Niko Kovac, est revenu sur la condition physique de l'attaquant international français (11 sélections, 2 buts), Wissam Ben Yedder, tout juste rétabli du Covid-19.

"Un joueur qui sort du Covid, vous ne pouvez pas le faire revenir et le lancer tout de suite sur 90 minutes. On doit y aller pas à pas", a indiqué le technicien croate au sujet de son numéro 9 (12 matches joués en Ligue 1 cette saison, 6 buts et 2 passes décisives). "Si on le pousse trop, ce sera contre-productif, il pourrait se blesser. Il est très important pour nous. Mon but est de lui donner le maximum de minutes, mais de le préserver de blessures potentielles", a-t-il conclu.