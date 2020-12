ASM - Kovac : "Nous voulons gagner à Marseille"

L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier l'Olympique de Marseille ce samedi après-midi (17 heures) pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du club de la Principauté, Niko Kovac, s'est projeté sur cette rencontre.

"C'est une équipe qui a d'énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu'on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c'est une bonne équipe. D'accord, ils ont joué hier (Ndlr, mercredi), mais ils savent enchaîner les matches, ils ont beaucoup d'internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l'extérieur le visage qu'on affiche en général à domicile", a indiqué le technicien croate.