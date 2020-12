ASM - Kovac félicite Ben Yedder

Après trois défaites de rang, l'AS Monaco a renoué avec le bon goût de la victoire en s'imposant sur la pelouse du Dijon FCO (0-1, analyse et notes), hier après-midi lors de la 16ème journée de Ligue 1. En conférence de presse, Niko Kovac, l'entraîneur croate du club du Rocher, a tenu à a saluer la prestation délivrée par Wissam Ben Yedder (30 ans), son attaquant et capitaine (7 buts et 3 passes décisives en 15 matches de championnat cette saison).

"Comme je l’ai dit, c’est un but fantastique. Il a très bien servi Kevin Volland lors de l’ouverture du score. Ils s’entendent très bien. C’était une belle passe décisive, c’est très bien pour les deux. C’est notre capitaine, ce n’est pas le plus important de marquer à tous les matches. L’important était de gagner, je dirais que cette passe décisive est un demi-but pour Wissam. Il a rempli son rôle de leader, sa performance est très positive. Il a tiré l’équipe vers le haut aujourd’hui (Ndlr, hier)", a indiqué l'ancien tacticien du Bayern Munich.