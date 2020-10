ASM - Kovac juge l’inefficacité offensive face au MHSC

Niko Kovac s'est exprimé en conférence de presse suite au match nul face à Montpellier, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Il décrypte le match de son équipe, en analysant le jeu offensif de son équipe.

"On a travaillé les phases offensives à l’entraînement ces deux dernières semaines durant la trêve internationale, pour avoir une meilleure réussite dans les 30 derniers mètres. Nous n’avons pas été réalistes devant le but c’est vrai, pas autant que nous l’espérons malgré les occasions que nous avons créées. Il faut trouver plus d’espaces, plus de décalages dans ce type de matchs où l’équipe est très resserrée dans l’axe.", décrit l'ancien entraîneur du Bayern Munich.