ASM - Kovac lucide après la défaite à Brest

Ce dimanche, Monaco s'est déplacé à Brest pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Les hommes de Nico Kovac se sont inclinés 1-0, notamment après un début de match difficile : "On n'a pas forcément bien commencé ce match. On avait une bonne possession de balle, mais on n'a pas été assez agressif lors des 10-15 premières minutes, on a été trop passif. On a changé de comportement ensuite, mais 15 minutes peuvent suffire pour perdre un match." a expliqué le coach monégasque.

Ligue 1 - 6e Journée Brest 1 - 01 - 0 Monaco R. Faivre 8'



Il est notamment revenu sur l'adaptation des jeunes de l'ASM, ainsi que la sortie prématurée de Wissam Ben Yedder : "On travaille pour être plus efficace sur la durée. On a beaucoup de jeunes, il faut peut-être un peu de temps pour y arriver. La sortie de Wissam Ben Yedder ? Il avait été touché en première période à la cheville, je ne voulais pas prendre de risques." Monaco pointe à la 6e place, tandis que Brest remonte à la 10e place.