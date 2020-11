ASM - Kovac méfiant avant la réception de Nîmes

Cinquième de Ligue 1, l'AS Monaco réalise un bon début de saison. Ce week-end, les joueurs du Rocher ont l'occasion d'enchaîner un quatrième succès consécutifs en championnat avec la réception de Nîmes (15ème). Sur le papier, les hommes de Kovac sont logiquement favoris, mais l'entraîneur monégasque est plus mesuré.

Ligue 1 - 12e Journée

"Les résultats de Nîmes à l’extérieur sont très bons. Ils ont notamment accroché le nul à Lyon, gagné à Montpellier et à Reims en réalisant un clean sheet à chaque fois. Nous nous attendons donc à une équipe agressive, qui va défendre durant 90 minutes, mettre beaucoup d’intensité et procéder en contre. Nous devons continuer à jouer comme nous le faisons actuellement et faire attention à ne pas se découvrir derrière", a prévenu le coach croate en conférence de presse.