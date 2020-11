ASM - Kovac pense avoir trouvé le bon système

Le coach de l’AS Monaco Niko Kovac a fait part de sa satisfaction à l’issue de la large victoire de son équipe face aux Girondins de Bordeaux (4-0), pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Le technicien croate pense avoir trouvé la solution avec le nouveau système utilisé lors de cette rencontre, et a affirmé que ce match pouvait servir de référence pour le club du rocher.

"Oui, je pense c’est un match référence. Nous sommes heureux de cette victoire et de cette rencontre. La réussite nous fuyait ces derniers matchs et j’ai eu l’impression que ce soir c’était l’inverse. Je suis heureux pour les quatre buts que nous avons inscrit mais aussi parce que nous n’en avons pas concédé. C’est très important car ça met en avant le travail effectué par la défense et le gardien (..) C’est vrai que ce soir nous avons joué d’une manière légèrement différente avec deux numéro 6. Kevin et Wissam ont réalisé une belle prestation. Lorsque Kevin attaquait la profondeur, Wissam décrochait. Au final, Wissam a marqué et Kevin s’offre un doublé. Si l’on voit que ça marche, on va en effet pouvoir reconduire à nouveau ce système."