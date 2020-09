ASM - Kovac persiste et signe : il veut 'ramener l'AS Monaco à sa place' !

Avec deux victoires et un nul en trois sorties (7 points), l'AS Monaco réalise un bon début de saison 2020-2021. Pour Niko Kovac, le nouvel entraîneur asémiste, le club du Rocher est "sur le bon chemin", même s'il lui reste encore beaucoup de progrès à accomplir, dans plusieurs secteurs. "Je considère qu'on peut s’améliorer dans beaucoup de compartiments, mais nous sommes sur le bon chemin. Nous avons le bon état d'esprit. Je pense que nous pouvons progresser sur le plan tactique. Nous sommes dans une bonne dynamique, comme je l'ai dit depuis le début il faut deux mois pour faire monter l’équipe en régime et une bonne demi-saison pour assimiler cette nouvelle façon de travailler", a indiqué le technicien croate, hier après-midi en conférence de presse.

L'ancien tacticien du Bayern Munich a ensuite évoqué les objectifs monégasques pour cette saison. À deux jours d'un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais, le Croate a été très clair sur le sujet. Les Rouge-et-Blanc ambitionnent le haut, et même le très haut de tableau hexagonal : "Comme je l’ai dit par le passé, nous souhaitons ramener l'AS Monaco à sa place, en haut du tableau. Et comme vous l'avez rappelé il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, les cartons rouges, le coronavirus, les blessures…", a-t-il reconnu, et de conclure par l'une de ses maximes préférées : "Mais ce n’est pas en parlant que l'on atteindra nos objectifs mais en travaillant. J’ai l’habitude de dire : 'Not by talking, but by working'".