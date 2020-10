ASM - Kovac prend la responsabilité de la défaite

Après la défaite de l'AS Monaco dimanche face à Lyon (4-1), Niko Kovac est revenu sur la première mi-temps catastrophique de son équipe. "Je n'avais jamais vu ça" explique-t-il en conférence de presse.

"Nous avons vraiment pris des mauvaises décisions en première période, et moi le premier. Je m'inclus là-dedans car je n'ai pas choisi le bon système, la bonne tactique, les bons joueurs. On a eu beaucoup de problèmes car on a été dans la réaction plus que dans l'action. On n'a pas couvert les espaces lorsqu'il fallait le faire. C'était une première période assez incroyable, je n'avais jamais vu ça, je l'ai dit à mes joueurs. À la pause, je leur ai demandé de remporter la seconde période, c'est ce qu'ils ont fait. Même si ce premier acte était vraiment très, très mauvais" a-t-il déclaré.