ASM - Kovac tente de voir le positif avec le nul face à l'ASSE

Pour la cinquième fois de la saison, l'AS Monaco a hérité d'un carton rouge au cours d'un match de Ligue 1. Hier, face à Saint-Etienne (2-2), les Monégasques ont évolué à 10 pendant plus d'une heure et ont eu la force mentale nécessaire pour arracher l'égalisation et gratter un point. Après la rencontre, Niko Kovac a jugé que c'était "un point de gagné, au vu du scénario de la rencontre", et non deux points de perdus. "Encore une fois, on a joué plus d’une heure à dix contre onze. Les joueurs ont montré du caractère pour aller chercher ce match nul. Nous avons bien joué au final, malgré les évènements. Donc oui je suis content de ce point pris". Le carton rouge du jeune Matazo a toutefois du mal à passer. "De mon point de vue, il n’y a pas grand intérêt à commenter les faits de jeu. Selon moi il n’y a ni penalty, ni carton rouge. C’est très clair".

Sixième de L1 à 9 points du leader lyonnais, l'ASM a déjà pas mal de retard au classement. "Pour l’instant, il y a des équipes qui sont au-dessus de nous avec de grosses qualités. La pression vient maintenant des équipes derrière nous, donc nous allons devoir redémarrer une série positive. Nous avons joué 17 matchs jusqu’à maintenant, il en reste donc 21 à disputer. Il va falloir travailler pour bien revenir et ne pas trop décrocher des équipes de tête."