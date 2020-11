ASM - Kovac veut profiter et refuse de se projeter

Ce dimanche après-midi, l'AS Monaco a cartonné le Nîmes Olympique (3-0, analyse et notes), lors de la 12ème journée de Ligue 1. Une quatrième victoire de rang en championnat qui fait bien évidemment le bonheur de Niko Kovac. Heureux de la belle prestation de ses hommes, l'entraîneur asémiste ne veut toutefois pas s'enflammer, ni se projeter plus loin dans la saison.

"C'est une victoire méritée, nous avons eu beaucoup d'occasions. J'étais très satisfait de la première période, mais nous n'avons pas bien démarré la deuxième. Après le carton rouge, nous avons mieux joué. Bon, j'aimerais que nous contrôlions un match 90 minutes, mais au final je suis content de cette victoire", a indiqué le technicien croate en conférence de presse. "On a trouvé un vrai équilibre, quatre mois et demi après notre arrivée. Sofiane Diop ? Quand il joue simple, c'est encore mieux, trois buts, c'est bien, j'espère qu'il va garder les pieds sur terre ! Je suis sûr que ça va aller encore mieux pour lui. Le titre ? Pas après douze matches, nous n'en sommes pas là, non. C'est une bonne période pour nous, il faut continuer à travailler. Nous sommes une jeune équipe. Nous perdrons aussi des matches, mais il faudra apprendre à réagir, comme nous l'avons fait après celle de Lyon", a conclu l'ancien entraîneur du Bayern Munich.