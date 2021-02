ASM - La grande classe de Niko Kovac concernant la blessure de Jeff Reine-Adélaïde

Après la victoire de l'ASM sur Nice (2-1), Niko Kovac a eu une grande pensée pour Jeff Reine-Adélaïde face aux médias. L'entraîneur de l'AS Monaco a apporté tout son soutien au milieu de terrain du GYM, qui s'est probablement gravement blessé au genou à la fin du match.

"On a tout de suite vu que la blessure était sérieuse. Alors, certes, on prend les trois points, mais toutes mes pensées vont à Reine-Adélaïde. On espère tous qu’il reviendra le plus vite possible et on lui souhaite le meilleur", a-t-il déclaré.