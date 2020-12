ASM - La méthode Kovac commence à porter ses fruits selon Disasi

Face au Nîmes Olympique, l'AS Monaco a fait parler sa supériorité, s'imposant largement (3-0, analyse et notes) lors de la 12ème journée de Ligue 1. Un succès probant, le quatrième de rang en championnat, qui confirme la très bonne forme du moment du club du Rocher, désormais bien installé dans le très haut du tableau (4ème, 23 points). Pour Axel Disasi, le défenseur central asémiste (22 ans, 10 matches joués en Ligue 1 cette saison, 2 buts), la méthode de Niko Kovac, le nouvel entraîneur monégasque, commence à vraiment porter ses fruits.

"Il fallait bonifier le match face au Paris Saint-Germain en prenant encore les trois points, sinon la victoire face au leader n’aurait servi à rien. Il faut continuer comme ça, la saison est encore très longue, mais je pense que c’est de bon augure pour la suite. Le travail avec le coach se passe bien, il est là depuis un petit moment maintenant et on voit que les automatismes se créent petit à petit. On travaille très bien à l’entraînement et ça paye en match actuellement. À nous de continuer sur cette lancée encore une fois, d’enchaîner les bons résultats", a indiqué l'axial monégasque en zone mixte.